RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:01

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.

Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.


Звичайно! Причому без кредитного ліміта, щоб не загашати мінус, а просто поповнювати.
Искатель
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4866 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:04

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.

Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.


Звичайно! Причому без кредитного ліміта, щоб не загашати мінус, а просто поповнювати.

А лимит они и не дают) Уже 2 раза пробовал) Больше просить не буду.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:18

lloydbanksua
Пробував більше багато разів, навіть у відділення заходив. На відділенні підтвердили, що часто дають відмови. Я не знайшов жодного(!) власника кредитного ліміту Радабанк. Хто має кредитний ліміт в Радабанку?
Востаннє редагувалось tarasum в Пон 12 тра, 2025 06:31, всього редагувалось 1 раз.
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 718
З нами з: 16.10.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 03:05

tarasum Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 27.04.10
Подякував: 164 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 05:27

  Visky написав:tarasum Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.

Схоже так і є. Мені парили їх кредитку. Давали аж 9К, і казали, що це дуже багато
Hemi
 
Повідомлень: 253
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 06:38

  Visky написав:tarasum Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.

У відділенні сказали, якщо є ліміт в Приватбанку чи Монобанк,то зразу відмова. Договір що формується,це як зразок,ніщо він не означає. Рада навіть не стукає в Убкі, жодного власника кредитного ліміту не знайшов на форумі (
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 718
З нами з: 16.10.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:52

купить EUR на 50Kгрн вийде ПА46.682
flysoulfly
 
Повідомлень: 5875
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.