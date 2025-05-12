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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 тра, 2025 22:01
lloydbanksua написав: Искатель написав:
Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.
Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.
Звичайно! Причому без кредитного ліміта, щоб не загашати мінус, а просто поповнювати.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:04
Искатель написав: lloydbanksua написав: Искатель написав:
Я побачив у додатку, що картку Multicard можна поповнювати з картки іншого банку за один раз на 25000 грн, за день наче(не сфотографував!) - 10 разів, а всього за місяць - там дика цифра. Я до того веду, що і безготівково можна поповнювати Multicard,якщо тягнути з додатку. Тобто по великому рахунку... можна і без Radacard обійтись.
Но если нужно СЕПить или P2P, то тут уже RadaCard как раз и пригодится.
Звичайно! Причому без кредитного ліміта, щоб не загашати мінус, а просто поповнювати.
А лимит они и не дают) Уже 2 раза пробовал) Больше просить не буду.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 23:18
lloydbanksua
Пробував більше багато разів, навіть у відділення заходив. На відділенні підтвердили, що часто дають відмови. Я не знайшов жодного(!) власника кредитного ліміту Радабанк. Хто має кредитний ліміт в Радабанку?
Востаннє редагувалось tarasum
в Пон 12 тра, 2025 06:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 03:05
tarasum Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 05:27
Visky написав:tarasum
Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.
Схоже так і є. Мені парили їх кредитку. Давали аж 9К, і казали, що це дуже багато
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Додано: Пон 12 тра, 2025 06:38
Visky написав:tarasum
Є такі, писали, що купували ОВДП кредитними, правда бачу, що скільки не проси в кінці на підпис формується договір всього на 10 т і то відмовляють.
У відділенні сказали, якщо є ліміт в Приватбанку чи Монобанк,то зразу відмова. Договір що формується,це як зразок,ніщо він не означає. Рада навіть не стукає в Убкі, жодного власника кредитного ліміту не знайшов на форумі (
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:52
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