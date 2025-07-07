У них 100к максимум, не запросив більше, щоб щось отримати, тому що вже 2 відмови було.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 чер, 2025 18:06
Додано: Вів 01 лип, 2025 11:15
Додано: Пон 07 лип, 2025 21:54
НБУ наклав штрафи на 2 банки за порушення фінансового моніторингу
За червень місяць було оштрафовано:
🏦 АТ "КРИСТАЛБАНК" на 20,2 млн грн.
🏦 АТ "АБ "РАДАБАНК" на 15 млн. грн.
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