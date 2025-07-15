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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 чер, 2025 18:06
Visky написав: lloydbanksua написав:
Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
Це не налили,.. капнули
Чому 200, чи який там максимум, не запросили?
У них 100к максимум, не запросив більше, щоб щось отримати, тому що вже 2 відмови було.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:15
Искатель написав:
Впали відсотки на RADAbox, порахував, доповідаю: якщо поповнити у суботу, нараховувати починає з неділі (тобто з наступного дня). Тобто з цим все нормально.
так. І я сам перевірив.
Тобто нарешті пофіксили вони той "ігнор" вихідних
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Додано: Пон 07 лип, 2025 21:54
НБУ наклав штрафи на 2 банки за порушення фінансового моніторингу
За червень місяць було оштрафовано:
🏦 АТ "КРИСТАЛБАНК" на 20,2 млн грн.
🏦 АТ "АБ "РАДАБАНК" на 15 млн. грн.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 16:38
lloydbanksua написав: Visky написав: lloydbanksua написав:
Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
Це не налили,.. капнули
Чому 200, чи який там максимум, не запросили?
У них 100к максимум, не запросив більше, щоб щось отримати, тому що вже 2 відмови було.
Мені теж двічі відмовляли. Який аргумент допоміг?
Бо хочеться на третій раз вже щось отримати.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:08
Искатель додатковий дохід вказав
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