Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 чер, 2025 18:06
Visky написав: lloydbanksua написав:
Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
Це не налили,.. капнули
Чому 200, чи який там максимум, не запросили?
У них 100к максимум, не запросив більше, щоб щось отримати, тому що вже 2 відмови було.
lloydbanksua
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:15
Искатель написав:
Впали відсотки на RADAbox, порахував, доповідаю: якщо поповнити у суботу, нараховувати починає з неділі (тобто з наступного дня). Тобто з цим все нормально.
так. І я сам перевірив.
Тобто нарешті пофіксили вони той "ігнор" вихідних
flysoulfly
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Додано: Пон 07 лип, 2025 21:54
НБУ наклав штрафи на 2 банки за порушення фінансового моніторингу
За червень місяць було оштрафовано: 🏦 АТ "КРИСТАЛБАНК" на 20,2 млн грн. 🏦 АТ "АБ "РАДАБАНК" на 15 млн. грн.
Hemi
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Додано: Вів 15 лип, 2025 16:38
lloydbanksua написав: Visky написав: lloydbanksua написав:
Нещодавно отримав КЛ, просив 20к - налили 11к.
Це не налили,.. капнули
Чому 200, чи який там максимум, не запросили?
У них 100к максимум, не запросив більше, щоб щось отримати, тому що вже 2 відмови було.
Мені теж двічі відмовляли. Який аргумент допоміг?
Бо хочеться на третій раз вже щось отримати.
Искатель
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:08
Искатель додатковий дохід вказав
lloydbanksua
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:17
RADACARD через аппку хтось відкривав останні пару місяців? Який процес - тицнув, і воно само тудисюди - готово, користуйся. Чи починається "вєчєр вопросов отвєтов", фото відео ?
flysoulfly
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Додано: Нед 20 лип, 2025 23:33
flysoulfly написав:
RADACARD через аппку хтось відкривав останні пару місяців? Який процес - тицнув, і воно само тудисюди - готово, користуйся. Чи починається "вєчєр вопросов отвєтов", фото відео ?
Личный опыт 2 месячной давности такой - просил лимит - 3 дня висло на анкете и дальше никак. Запросил дебетку - все открылось мгновенно
WallNutPen
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Додано: Сер 30 лип, 2025 19:00
може комусь буде цікаво пограти в ці ігри
я раніше грався, працює чітко як часікі - якщо дотримуватись усіх умов програми "Бонус до депозиту"
greenozon
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Додано: Чет 31 лип, 2025 10:44
greenozon написав:
може комусь буде цікаво пограти в ці ігри
я раніше грався, працює чітко як часікі - якщо дотримуватись усіх умов програми "Бонус до депозиту"
Коли є ОВДП, депозити абсолютно не цікаві.
lloydbanksua
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:25
(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
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nord
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