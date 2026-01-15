Искатель написав:unknownurl написав:
Цей ліміт діє тільки для переказів між власними картковими рахунками. Якщо кілька радакарток, то по кожній окремий ліміт. Додатково встановлюється окремий ліміт на перекази на карткові рахунки інших осіб в межах банку, він не сумується з лімітом на перекази на власні карткові рахунки.
Ну, ось наприклад, як буде рахуватися поповнення RADAbox і повернення з нього на картку?
У мене є Радакард і Мультикард, перерахування між ними іде у ліміт. І ще багато-багато питань.
На каналі "Картковий клуб" якраз
Але необхідність тепер тримати 2 RADAbox замість одного - це дуже незручно.