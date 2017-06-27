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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:53

депозит

https://rwsbank.com.ua/depozitnye-progr ... it-respect
є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:14

  sens написав:https://rwsbank.com.ua/depozitnye-programmy/depozit-respect
є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні


чому б не взяти 27 рік ОВДП - є доходності ще (чисті!) 20-21%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:00

  greenozon написав:
  sens написав:https://rwsbank.com.ua/depozitnye-programmy/depozit-respect
є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні


чому б не взяти 27 рік ОВДП - є доходності ще (чисті!) 20-21%

які умови - теж є можливість поповнювати і початковий вклад всього 1000 :?:
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 17:09

ОВДП то цінні папери (ЦП), то не депозит
відповідно там інші терміни і операції

виплата (купону) - як правило раз в півроку, оці гроші можна ре-інвестувати докупивши ще ЦП

в кінці - погашення (виплата номінальної вартості) + купон (якщо є)

приклад довгих ЦП - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000191019/

купляти можна від 1 штуки (+- 1000 грн)
greenozon
 
Повідомлень: 15181
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:53

  greenozon написав:ОВДП то цінні папери (ЦП), то не депозит
відповідно там інші терміни і операції

виплата (купону) - як правило раз в півроку, оці гроші можна ре-інвестувати докупивши ще ЦП

в кінці - погашення (виплата номінальної вартості) + купон (якщо є)

приклад довгих ЦП - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000191019/

купляти можна від 1 штуки (+- 1000 грн)


великий строк без поповнення , це дуже ризиково
я особисто не готовий
залишити 1000 грн на три роки задля поповнення у будь-який час на будь-яку суму це не одне й те саме - залишити всю суму на три роки одразу
sens
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