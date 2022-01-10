sens написав:https://rwsbank.com.ua/depozitnye-programmy/depozit-respect є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
чому б не взяти 27 рік ОВДП - є доходності ще (чисті!) 20-21%
sens написав:https://rwsbank.com.ua/depozitnye-programmy/depozit-respect є гусарські на 3 рочки з реальним поповненням - на 3 або 6 місяців можуть побути в МТБ або Південному , тим паче літо буде гарячим на півдні
чому б не взяти 27 рік ОВДП - є доходності ще (чисті!) 20-21%
які умови - теж є можливість поповнювати і початковий вклад всього 1000
великий строк без поповнення , це дуже ризиково я особисто не готовий залишити 1000 грн на три роки задля поповнення у будь-який час на будь-яку суму це не одне й те саме - залишити всю суму на три роки одразу
greenozon написав:sens кажу ж в ЦП немає поняття поповнення ви просто докуповуєте коли хочете і яку к-сть хочете все
В чому тут прибуток? Якщо ми на 36 місяців маємо очікуваний прибуток і маємо можливість в будь-який час зробити поповнення, наразі немає певних обмежень і мене це особисто влаштовує. Буде через 25% відкрию на більший відсоток,а цей вклад не будемо поповнювати,чи навпаки в інших банках через рік або два ставка буде 17 і нижче,в РВС є готовий вклад ,з мінімальною ціною та можливості поповнення на кращих умовах. Так в чому краще це ОВДП при зрівнянні з умовами в РВС
greenozon написав:sens 1) по ОВДП податки = 0%, а по депозитах? та й по доходностях де 21% чистими а де 18 брудними?
2) гарантії на ОВДП 100% держави, а по депозитах? (так. зараз 100%, але ж після війни (+3 чи 6 міс) вернуть ліміти) 3) банк може в будь-який момент змінити умови поповнення і заблокувати його...
перше,сума всього 1000 грн,по-друге, якщо змінять умови,той заморожена сума буде мінімальна. По,третє чому овдп - саме в темі РВС? Я не бачу депозита Комунального, раніше було дуже зручно- маєш щомісячно додатковий бонус на оплату комуналки
greenozon написав:sens 1) по ОВДП податки = 0%, а по депозитах? та й по доходностях де 21% чистими а де 18 брудними?
2) гарантії на ОВДП 100% держави, а по депозитах? (так. зараз 100%, але ж після війни (+3 чи 6 міс) вернуть ліміти) 3) банк може в будь-який момент змінити умови поповнення і заблокувати його...
перше,сума всього 1000 грн,по-друге, якщо змінять умови,той заморожена сума буде мінімальна. По,третє чому овдп - саме в темі РВС? Я не бачу депозита Комунального, раніше було дуже зручно- маєш щомісячно додатковий бонус на оплату комуналки
Насчёт Коммунального, как говорится, Изя -всьо! Уже давно причем. У самого через месяц заканчивается. Я б ещё раз Коммунальный открыл. А так там почти совсем ничего интересного. Разве что на самом деле оставить 1000 на три года, как столбик. Может пригодится.