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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:30
tarasum написав:
Чим цікавий вклад комунальний?
Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
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sens
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:38
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:54
vitaliiangel написав:
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
Умова депозиту _ від 100000 грн
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:52
sens написав: tarasum написав:
Чим цікавий вклад комунальний?
Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
Цікава гра. По досвіду, витягується +- різне? опалення витягається? Чи більшість газ, вивезення побутові відходи, хол.вода (що найдешевше.) Ну, і якщо нема газу, та постачання гарячої води, є великий шанс піймати облизня за 2 спроби
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:22
vitaliiangel написав:
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
Хто не ризикує, той з фгв близько не знайомий.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:11
nord написав: vitaliiangel написав:
фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
Хто не ризикує, той з фгв близько не знайомий.
не такий страшний фонд грабування, як його малюють
P.S.
перший мій "збитий банк" неньки - Україна, а до того "ощадСРСР, чи як його там", я ще Павлівську рехворму помню.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:25
Powerlife написав: sens написав: tarasum написав:
Чим цікавий вклад комунальний?
Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
Цікава гра. По досвіду, витягується +- різне? опалення витягається? Чи більшість газ, вивезення побутові відходи, хол.вода (що найдешевше.) Ну, і якщо нема газу, та постачання гарячої води, є великий шанс піймати облизня за 2 спроби
Шанс піймати облизня за 2 спроби цілком реальний.
В мене був колись "комунальний" вклад. Часто випадало "вивезення сміття" за 2 спроби. А в мене ця стаття захована в "обслуговування будинку". Працівники банку рекомендували попросити бухгалтера, щоб він виписував дві квитанції. Окремо, "обслуговування будинку" і "вивезення сміття". Я не став заморочуватись. Зараз мене цей вклад цікавить через досить конкурентну на теперішній день ставку 16,5.
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nord
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:49
nord написав:
конкурентну на теперішній день ставку 16,5
в березні все що закінчилось вкладав в овдп до 26.06.24
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