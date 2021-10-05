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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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РВС Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:30

  tarasum написав:Чим цікавий вклад комунальний?

Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:38

фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:54

  vitaliiangel написав:фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.

Умова депозиту _ від 100000 грн
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:52

  sens написав:
  tarasum написав:Чим цікавий вклад комунальний?

Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально

Цікава гра. По досвіду, витягується +- різне? опалення витягається? Чи більшість газ, вивезення побутові відходи, хол.вода (що найдешевше.) Ну, і якщо нема газу, та постачання гарячої води, є великий шанс піймати облизня за 2 спроби :)
Powerlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:22

  vitaliiangel написав:фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.

Хто не ризикує, той з фгв близько не знайомий. :D
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:11

  nord написав:
  vitaliiangel написав:фидо банк перед банкротством тоже платил комуналку.

Хто не ризикує, той з фгв близько не знайомий. :D

не такий страшний фонд грабування, як його малюють
P.S.
перший мій "збитий банк" неньки - Україна, а до того "ощадСРСР, чи як його там", я ще Павлівську рехворму помню.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:25

  Powerlife написав:
  sens написав:
  tarasum написав:Чим цікавий вклад комунальний?

Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально

Цікава гра. По досвіду, витягується +- різне? опалення витягається? Чи більшість газ, вивезення побутові відходи, хол.вода (що найдешевше.) Ну, і якщо нема газу, та постачання гарячої води, є великий шанс піймати облизня за 2 спроби :)

Шанс піймати облизня за 2 спроби цілком реальний. :wink: В мене був колись "комунальний" вклад. Часто випадало "вивезення сміття" за 2 спроби. А в мене ця стаття захована в "обслуговування будинку". Працівники банку рекомендували попросити бухгалтера, щоб він виписував дві квитанції. Окремо, "обслуговування будинку" і "вивезення сміття". Я не став заморочуватись. Зараз мене цей вклад цікавить через досить конкурентну на теперішній день ставку 16,5.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:49

Re: РВС Банк

  nord написав:конкурентну на теперішній день ставку 16,5

в березні все що закінчилось вкладав в овдп до 26.06.24
sens
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  #<1 ... 19202122
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