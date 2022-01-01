Відшкодування однієї з комунальних послуг шляхом вибіркового відбору,в Києві актуально
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:30
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:54
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:52
Цікава гра. По досвіду, витягується +- різне? опалення витягається? Чи більшість газ, вивезення побутові відходи, хол.вода (що найдешевше.) Ну, і якщо нема газу, та постачання гарячої води, є великий шанс піймати облизня за 2 спроби
Додано: Пон 01 кві, 2024 18:22
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:11
Додано: Вів 16 кві, 2024 16:25
Шанс піймати облизня за 2 спроби цілком реальний. В мене був колись "комунальний" вклад. Часто випадало "вивезення сміття" за 2 спроби. А в мене ця стаття захована в "обслуговування будинку". Працівники банку рекомендували попросити бухгалтера, щоб він виписував дві квитанції. Окремо, "обслуговування будинку" і "вивезення сміття". Я не став заморочуватись. Зараз мене цей вклад цікавить через досить конкурентну на теперішній день ставку 16,5.
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:49
Re: РВС Банк
Додано: Сер 29 тра, 2024 17:53
Re: РВС Банк
RwS bank - перший банк в якому мені недораховують проценти по валютних вкладах. Суми невеличкі та це принципове питання бо договори кількарічні, а в інших банках сходиться все до цента.
Зауважив, що чим менша сума вкладу тим більше недораховують. У вибірковій виписці за місяць-другий (дали поденно у відділенні) бачу операції: нарахування % - 1 цент, друга проводка утримано податок - 1 цент, третя проводка (раз в тиждень) утримали 1 цент військовий збір... Серйозно, я щось зароблю з такої арифметики?
У тривалому листуванні, РВС банк таки визнав що є недоліки у програмному забезпечені через заокруглення, про зміни проінформують (але далі тиша). На вимогу здійснити мені перерахунок в кінці місяця, в кінці року, на другий рік - результату нема. Пишу їм - сформуйте і дайте оборотно-сальдові відомості по місяцях/роках, чи заповніть таблицю, щоб було видно суми нарахованих %, суми утриманих податків і зборів, суми до виплати, суми виплачених %, але не дають. Пишу їм, не давайте відповіді на паперових носіях, не витрачайтесь на конверти і марки, краще скиньте мені в електронному форматі щоб узгодили розбіжності та доплатіть, і теж ні. Писав банк що здійснить мені перерахунок вкінці строку депозиту, прийшов час звірив, і, знову НЕ сходиться.
Школяр молодших класів вміє порахувати дохід: взяти суму, помножити на річну процентну ставку (врахувати кількість днів), відняти 18% ПДФО і ще 1,5% ВЗ.
Мав намір поповнювати вклад впродовж строку (бо і такий був), чекав на виправлення, підходив строк думав може переукласти в них на місці депозити, але через таке ставлення краще забираю гроші і йду в інший банк.
Підозрюю, в кого депозити на десятки тисяч $, то не зважатимуть на мізерні недостачі, чим і користує РВС Банк.
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По Депозиту «Комунальний» не все гладко, є розбіжності між "теорією" в програмі лояльності і фактом, бо "Немножко текст по деби#ьному написан". На запитання від якого числа програма лояльності (чому нема дати і номера протокола) мовчать.
У самій комп'ютерній програмі закладене обмеження відшкодування до 1200 грн., а не 1250 грн., як у лояльності. Після зроблених зауважень не корегують щоб співпадали умови, от таке ставлення
І ще маніпулюють із п.14. Якщо сума в квитанції Клієнта на оплату житлово-комунальних послуг перевищує 1 500,00 (одна тисяча п`ятсот грн. 00 коп.) грн., то решту суми Клієнт оплачує самостійно через касу АТ «РВС БАНК».
Гаряча лінія каже що Банк не має зобов'язувати оплатити різницю, а у відділенні наполягають доплатити одразу на місці (хоч ми собі оплачуємо комуналку в інший спосіб і іншому банку).
Додано: Чет 06 чер, 2024 08:11
Непонятное списание с карты
Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.
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