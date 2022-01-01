Додано: Сер 29 тра, 2024 17:53

недораховують проценти по валютних вкладах

РВС банк таки визнав що є недоліки у програмному забезпечені через заокруглення

Писав банк що здійснить мені перерахунок вкінці строку депозиту, прийшов час звірив, і, знову НЕ сходиться

через таке ставлення краще забираю гроші і йду в інший банк

- перший банк в якому мені. Суми невеличкі та це принципове питання бо договори кількарічні, а в інших банках сходиться все до цента.Зауважив, що чим менша сума вкладу тим більше недораховують. У вибірковій виписці за місяць-другий (дали поденно у відділенні) бачу операції: нарахування % - 1 цент, друга проводка утримано податок - 1 цент, третя проводка (раз в тиждень) утримали 1 цент військовий збір... Серйозно, я щось зароблю з такої арифметики?У тривалому листуванні,, про зміни проінформують (але далі тиша). На вимогу здійснити мені перерахунок в кінці місяця, в кінці року, на другий рік - результату нема. Пишу їм - сформуйте і дайте оборотно-сальдові відомості по місяцях/роках, чи заповніть таблицю, щоб було видно суми нарахованих %, суми утриманих податків і зборів, суми до виплати, суми виплачених %, але не дають. Пишу їм, не давайте відповіді на паперових носіях, не витрачайтесь на конверти і марки, краще скиньте мені в електронному форматі щоб узгодили розбіжності та доплатіть, і теж ні.Школяр молодших класів вміє порахувати дохід: взяти суму, помножити на річну процентну ставку (врахувати кількість днів), відняти 18% ПДФО і ще 1,5% ВЗ.Мав намір поповнювати вклад впродовж строку (бо і такий був), чекав на виправлення, підходив строк думав може переукласти в них на місці депозити, алеПідозрюю, в кого депозити на десятки тисяч $, то не зважатимуть на мізерні недостачі, чим і користує РВС Банк.По Депозиту «Комунальний» не все гладко, є розбіжності між "теорією" в програмі лояльності і фактом, бо "Немножко текст по деби#ьному написан". На запитання від якого числа програма лояльності (чому нема дати і номера протокола) мовчать.У самій комп'ютерній програмі закладене обмеження відшкодування до 1200 грн., а не 1250 грн., як у лояльності. Після зроблених зауважень не корегують щоб співпадали умови, от таке ставлення... 63b26e.pdfІ ще маніпулюють із п.14. Якщо сума в квитанції Клієнта на оплату житлово-комунальних послуг перевищує 1 500,00 (одна тисяча п`ятсот грн. 00 коп.) грн., то решту суми Клієнт оплачує самостійно через касу АТ «РВС БАНК».Гаряча лінія каже що Банк не має зобов'язувати оплатити різницю, а у відділенні наполягають доплатити одразу на місці (хоч ми собі оплачуємо комуналку в інший спосіб і іншому банку).