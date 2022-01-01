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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 08:27

  sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн :( . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.

Отримав мастер більше 5 років тому, тільки по строку міняю, зауваження були незначні.
sens
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Повідомлень: 17367
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Подякували: 937 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:59

sens Теж декілька останніх років отримував виплати на цю карту, ніяких зауважень не було...
sergise
 
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:44

  sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн :( . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.

В мене було щось подібне 3 роки тому. Тиждень розбирались і все повернули.
nord
 
Повідомлень: 468
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:55

  nord написав:
  sergise написав:Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн :( . Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.

В мене було щось подібне 3 роки тому. Тиждень розбирались і все повернули.

Сьогодні все повернули.
sergise
 
Повідомлень: 51
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:54

Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:57

  candidat написав:Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.

В МІБ у Порошенко 15+3%
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 23:00

  sens написав:
  candidat написав:Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.

В МІБ у Порошенко 15+3%

Так не в процентах дело. Неужели там нет ошибки, и РВС надеется, что кто-то вложит 100 миллионов? При этом порезали ставки по остальным депозитам.
Только в среду прочитал громкую статью на форуме, что два банка повысили ставки, и у РВС реально было по Коммунальному 14,5%. Но недолго музыка играла, уже сегодня по Коммунальному на год всего 11,5%.
Я вот думаю, может, у них кто-то что-то напутал: хотел уменьшить ставку, но перепутал плюс и минус? Подозрительно, что ставка продержалась аж два дня.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:19

  candidat написав:
  sens написав:
  candidat написав:Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.

В МІБ у Порошенко 15+3%

Так не в процентах дело. Неужели там нет ошибки, и РВС надеется, что кто-то вложит 100 миллионов? При этом порезали ставки по остальным депозитам.
Только в среду прочитал громкую статью на форуме, что два банка повысили ставки, и у РВС реально было по Коммунальному 14,5%. Но недолго музыка играла, уже сегодня по Коммунальному на год всего 11,5%.
Я вот думаю, может, у них кто-то что-то напутал: хотел уменьшить ставку, но перепутал плюс и минус? Подозрительно, что ставка продержалась аж два дня.

Ставку отрицательно повысили... :shock:
nord
 
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  #<1 ... 20212223
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