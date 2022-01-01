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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2024 08:27
sergise написав:
Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн
. Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.
Отримав мастер більше 5 років тому, тільки по строку міняю, зауваження були незначні.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:59
sens Теж декілька останніх років отримував виплати на цю карту, ніяких зауважень не було...
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sergise
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Додано: Чет 06 чер, 2024 13:44
sergise написав:
Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн
. Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.
В мене було щось подібне 3 роки тому. Тиждень розбирались і все повернули.
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nord
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:55
nord написав: sergise написав:
Вчера обратил внимание, что с карт PROSTIR, на которые перечисляются проценты по депозитам, у меня и жены было списано по 1400,00 грн
. Поддержка говорит, что это был сбой системы PROSTIR и деньги должны были вернуться... Приняли заявку и обещали разобраться.
В мене було щось подібне 3 роки тому. Тиждень розбирались і все повернули.
Сьогодні все повернули.
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sergise
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:54
Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 18:57
candidat написав:
Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.
В МІБ у Порошенко 15+3%
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Додано: Пон 12 сер, 2024 23:00
sens написав: candidat написав:
Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.
В МІБ у Порошенко 15+3%
Так не в процентах дело. Неужели там нет ошибки, и РВС надеется, что кто-то вложит 100 миллионов? При этом порезали ставки по остальным депозитам.
Только в среду прочитал громкую статью на форуме, что два банка повысили ставки, и у РВС реально было по Коммунальному 14,5%. Но недолго музыка играла, уже сегодня по Коммунальному на год всего 11,5%.
Я вот думаю, может, у них кто-то что-то напутал: хотел уменьшить ставку, но перепутал плюс и минус? Подозрительно, что ставка продержалась аж два дня.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 14:19
candidat написав: sens написав: candidat написав:
Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.
В МІБ у Порошенко 15+3%
Так не в процентах дело. Неужели там нет ошибки, и РВС надеется, что кто-то вложит 100 миллионов? При этом порезали ставки по остальным депозитам.
Только в среду прочитал громкую статью на форуме, что два банка повысили ставки, и у РВС реально было по Коммунальному 14,5%. Но недолго музыка играла, уже сегодня по Коммунальному на год всего 11,5%.
Я вот думаю, может, у них кто-то что-то напутал: хотел уменьшить ставку, но перепутал плюс и минус? Подозрительно, что ставка продержалась аж два дня.
Ставку отрицательно повысили...
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nord
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Додано: Вів 17 гру, 2024 10:15
candidat написав: sens написав: candidat написав:
Как вам депозит от РВС с минимальной суммой 100 миллионов гривен? Желающие есть? Целых 16.9% предлагают.
В МІБ у Порошенко 15+3%
Так не в процентах дело. Неужели там нет ошибки, и РВС надеется, что кто-то вложит 100 миллионов? При этом порезали ставки по остальным депозитам.
Как оказалось, никакой опечатки не было, и минимальная сумма у этого депозита действительно 100 миллионов. Офигеть! Вот это в РВС оптимисты!
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