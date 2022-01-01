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Обслуговування в українських
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:30

  candidat написав:Вопрос обладателям депозита Коммунальный. Вам, когда вытаскиваете карточку на холодную воду, оплачивают водоотведение только холодной воды, или горячей тоже?

Водовідведення взагалі не оплачує, оскільки в платіжці водовідведення йде як окрема послуга.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 614
З нами з: 08.09.09
Подякував: 70 раз.
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  #<1 ... 21222324
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