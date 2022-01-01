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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:30
candidat написав:
Вопрос обладателям депозита Коммунальный. Вам, когда вытаскиваете карточку на холодную воду, оплачивают водоотведение только холодной воды, или горячей тоже?
Водовідведення взагалі не оплачує, оскільки в платіжці водовідведення йде як окрема послуга.
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AlexTk
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