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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:30

  candidat написав:Вопрос обладателям депозита Коммунальный. Вам, когда вытаскиваете карточку на холодную воду, оплачивают водоотведение только холодной воды, или горячей тоже?

Водовідведення взагалі не оплачує, оскільки в платіжці водовідведення йде як окрема послуга.
AlexTk
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Подякував: 71 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:12

Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 298
З нами з: 12.05.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:43

  ShtormK написав:Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!


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джерело https://www.facebook.com/RwSbank/?locale=uk_UA
greenozon
 
Повідомлень: 16813
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