Водовідведення взагалі не оплачує, оскільки в платіжці водовідведення йде як окрема послуга.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:30
Додано: Сер 01 січ, 2025 15:12
Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!
Додано: Чет 02 січ, 2025 09:43
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
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