ShtormK написав:Шановні учасники форуму! Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень? Будемо щиро вдячні!
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏 У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі: 💄 краса та медицина – 0,9% 🍎 продукти – 0,8% ☕️ кафе та ресторани – 0,7% Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
ShtormK написав:Шановні учасники форуму! Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень? Будемо щиро вдячні!
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏 У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі: 💄 краса та медицина – 0,9% 🍎 продукти – 0,8% ☕️ кафе та ресторани – 0,7% Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
ShtormK написав:Шановні учасники форуму! Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень? Будемо щиро вдячні!
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏 У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі: 💄 краса та медицина – 0,9% 🍎 продукти – 0,8% ☕️ кафе та ресторани – 0,7% Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏 У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі: 💄 краса та медицина – 0,9% 🍎 продукти – 0,8% ☕️ кафе та ресторани – 0,7% Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Це не бонуси, а сльози... [/quote] Це хоч "чистими"?[/quote]
чистими наче лише ТАС (Вері) дає решту все дуже брудне