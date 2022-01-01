Водовідведення взагалі не оплачує, оскільки в платіжці водовідведення йде як окрема послуга.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:30
Додано: Сер 01 січ, 2025 15:12
Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!
Додано: Чет 02 січ, 2025 09:43
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
джерело
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:04
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Це не бонуси, а сльози...
Додано: Чет 02 січ, 2025 21:07
Це хоч "чистими"?
Додано: Чет 02 січ, 2025 21:29
--
Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Це не бонуси, а сльози... [/quote]
Це хоч "чистими"?[/quote]
чистими наче лише ТАС (Вері) дає
решту все дуже брудне
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:41
Сьогодні не працювало відділення на вул. Прорізна (Київ). Банкомат був вимкнутий. Охоронник туманно щось говорив про якусь перевірку. На гарячій лінії сказали, що йдуть технічні роботи. Завтра побачимо...
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