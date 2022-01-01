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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:30

  candidat написав:Вопрос обладателям депозита Коммунальный. Вам, когда вытаскиваете карточку на холодную воду, оплачивают водоотведение только холодной воды, или горячей тоже?

Водовідведення взагалі не оплачує, оскільки в платіжці водовідведення йде як окрема послуга.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 15:12

Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 298
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:43

  ShtormK написав:Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!


Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

джерело https://www.facebook.com/RwSbank/?locale=uk_UA
greenozon
 
Повідомлень: 16495
З нами з: 01.06.14
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:04

  greenozon написав:
  ShtormK написав:Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!


Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

Це не бонуси, а сльози... :cry:
nord
 
Повідомлень: 566
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:07

  nord написав:
  greenozon написав:
  ShtormK написав:Шановні учасники форуму!
Якщо у когось є можливість, підкажіть, які категорії кешбеку РВС Банк встановив на січень?
Будемо щиро вдячні!


Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

Це не бонуси, а сльози... :cry:

Це хоч "чистими"?
lloydbanksua
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Повідомлень: 1651
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:29

--

Сash back для банківських карток MasterCard World 💳🌏
У січні , для карток MasterCard World від #RwSbank, встановлено cash back в наступному розмірі:
💄 краса та медицина – 0,9%
🍎 продукти – 0,8%
☕️ кафе та ресторани – 0,7%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

Це не бонуси, а сльози... :cry:[/quote]
Це хоч "чистими"?[/quote]

чистими наче лише ТАС (Вері) дає
решту все дуже брудне :)
greenozon
 
Повідомлень: 16495
З нами з: 01.06.14
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:23

greenozon
Хто б сумнівався... :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:41

Сьогодні не працювало відділення на вул. Прорізна (Київ). Банкомат був вимкнутий. Охоронник туманно щось говорив про якусь перевірку. На гарячій лінії сказали, що йдуть технічні роботи. Завтра побачимо...
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 10:02

Re: РВС Банк

Переказ з карти на карту іншого банку можливий без комісії, по ІВАН наприклад?
Incasso
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