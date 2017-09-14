Російська авіація завдала бомбового удару по енергетичній інфраструктурі російського ж Бєлгорода. У результаті в центрі міста та передмісті на деякий час зникла електрика. Про це повідомляє бєлгородський опозиційний паблік "Пепел. Белгород".
"У Бєлгороді прогримів потужний вибух - у центрі міста зникла електрика. Вибух стався в районі електропідстанції на вулиці Сторожова у Східному окрузі Бєлгорода. За даними "Пепла" поруч з електропідстанцією на Сторожовій вулиці в Бєлгороді впала російська авіабомба", - повідомляє паблік.