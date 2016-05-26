РВС Банк - неплатоспроможний

Додано: Пон 05 січ, 2026 15:37

sinowi

Переходный Юте Банк начал обслуживание вкладчиков РВС Банка - Фонд гарантирования



Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка создал ЧАО "Переходный банк "Юте Банк", который сейчас находится в собственности Фонда, а в дальнейшем будет продан инвестору, которым является эстонская Iute Group AS.



"24 декабря 2025 года "Переходный банк "Юте Банк" получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины", - говорится в сообщении ФГВФЛ в среду.



Переходный банк является правопреемником неплатежеспособного банка по переданным обязательствам, поэтому вкладчикам не нужно перезаключать договоры или вносить в них какие-либо изменения, отметил Фонд.



Он пояснил, что вкладчики РВС Банка, у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и у которых были в банке текущие счета, могут остаться клиентами Юте Банка или получить свои средства. Для этого нужно обратиться к нему или в банк-партнер - Асвио Банк.



Все гарантированные обязательства по вкладам физических лиц (включая ФЛП) неплатежеспособного РВС Банк в полном объеме переданы в Юте Банк, что обеспечит непрерывное обслуживание вкладчиков, подчеркнул ФГВФЛ.



Как сообщалось, Национальный банк Украины 4 ноября 2025 года отнес РВС Банк к категории неплатежеспособных, после чего 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банке временную администрацию. По состоянию на 17 декабря сегодня вкладчикам РВС Банка Фонд возместил 60,6 млн грн, тогда как Нацбанк оценивал возможную сумма выплат гарантированной суммы по состоянию на 21 октября в 456 млн грн.



Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 19 декабря сообщил, что рассматривает заявление эстонской Iute Group AS, которая предоставляет финансовые услуги на рынках Молдовы и Балкан, о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на приобретение контроля над ЧАО "Переходный Банк "Юте Банк". Как отмечалось на сайте Комитета, Iute Group обратилось в комитет 12 декабря этого года.



Решение АМКУ принимается на фоне завершения конкурса по поиску инвестора для РВС Банка, который проводил ФГВФЛ. По результатам конкурса, завершившегося 9 декабря, на который поступили три предложения от потенциальных инвесторов, Фонд определился с решением, но пока не обнародовал ни победителя, ни выбранный способ урегулирования. Предварительно Фонд допускал, что в качестве способа урегулирования может быть выбран как вариант создания и продажи переходного банка, так и передачи активов и обязательств принимающему банку.



По данным Forbes Украина, среди тех, кто заинтересовался конкурсом, - Асвио банк братьев Супруненко, ТАСкомбанк бизнес-группы ТАС Сергея Тигипко, эстонская финтех-группа Iute и еще один инвестор.



В то же время 17 декабря 2025 года, в соответствии с планом урегулирования РВС Банка Фонд гарантирования вкладов создал и зарегистрировал ЧАО "Переходный банк "Юте Банк" с уставным капиталом 1,6 млн грн, которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками - физическими лицами. Директором учреждения назначен Артур Муравицкий, ранее занимавший должность заместителя председателя правления ТАСкомбанка.



По данным НБУ, на 1 ноября 2025 года по объему активов РВС Банк занимал 53-е место (819,8 млн грн) среди 60 платежеспособных банков.



Согласно информации на сайте Iute Group, она была основана в 2008 году Тармо Силдом и Алларом Ниинепуу и сейчас является технологически ориентированным поставщиком финансовых услуг, который обслуживает более 970 тыс. клиентов на Балканах, а также присутствует на рынке Молдовы с 2008 года. Штаб-квартира группы находится в Таллинне, у компании более 800 сотрудников и более 50 филиалов.



Iute Group расширилась через несколько дочерних небанковских финансовых учреждений в Албанию в апреле 2015 года, Северной Македонии в сентябре 2017 года и Болгарии в феврале 2019 года, а в 2022 году приобрела контрольный пакет акций 95% молдовского Energbank.



Iute Group предоставляет услуги кредитования, обеспечения платежей, обмена валют, страхового посредничества.