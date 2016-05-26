RSS
РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

И на Ваш взгляд хоть Субъективный - каков порядок действий среднестатистического вкладчика - не киевлянина - чтоб в конце концов увидеть свои деньги? Я специально так поставил вопрос. Тему читают много людей, но никто не пишет по неизвестной причине. На момент написания этих слов, в теме порылись 356706 любопытных. И всех что то интересует, ноп ведь не спрашивают, из страха что ли?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:55

  sinowi написав:И на Ваш взгляд хоть Субъективный - каков порядок действий среднестатистического вкладчика - не киевлянина - чтоб в конце концов увидеть свои деньги? Я специально так поставил вопрос. Тему читают много людей, но никто не пишет по неизвестной причине. На момент написания этих слов, в теме порылись 356706 любопытных. И всех что то интересует, ноп ведь не спрашивают, из страха что ли?

В идеале, для всех клиентов должен быть запущен интернет-банкинг/мобильное приложение, хоть на базе старого РВС-онлайн, хоть на базе чего либо другого, где у Вас будет доступ к текущим счетам/депозитам, возможно с правом открытия виртуальной карты. Плюс установлены льготные тарифы на перечисление средств по СЭП НБУ и SWIFT на другие банки.
Что то подобное сделал АСВИО банк при переводе на него вкладчиков КомИнвестБанка. Только вопрос в том, что АСВИО уже достаточно давно работал и у него были почти готовы решения для клиентов, а эти вроде как запускаются с нуля...
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:43

AlexSV

И что нам всем ожидать, если от бомбы уклонимся? К кому за деньгами идти и куда? может быть без поездов обойдемся? Если бы и тут было Аг био - это еще куда гляди, а если куда подальше? Что делать`?



Больше 1000 человек нас подглядывают. Они вероятно стесняются в двери постучать.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:08

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

підкажіть, щось відомо коли можна буде отримати кошти по депо який ще не закінчився ? Бо так і не зрозумів, скільки ще чекати і що з тим переходним банком і кінцевим покупцем...
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:29

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

а Ви вважаете, що комусь щось вiдомо? надруковано багато iнфu - 0
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:36

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

Банк розпочне виплату вкладів, які завершили свою дію після 04.11.2025 після того як втратить статус Перехідного (16.03.2026)
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:43

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

Особливо не переймайтесь - тодi банкiри ще щось вигадають.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:39

  xxtop написав:Банк розпочне виплату вкладів, які завершили свою дію після 04.11.2025 після того як втратить статус Перехідного (16.03.2026)

От попали в халепу...
