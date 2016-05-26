|
РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 14 лют, 2026 13:37
А хтось там радiв, що йому грошi вже несуть.
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:06
sinowi написав:
А хтось там радiв, що йому грошi вже несуть.
Ніхто не вірив в щасливу розвязку
