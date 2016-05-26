РВС Банк - неплатоспроможний

|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 14 лют, 2026 13:37
А хтось там радiв, що йому грошi вже несуть.
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:06
Додано: Пон 02 бер, 2026 15:18
sens
не раніше 16 березня почнуть нараховувати відсотки по вкладах , сплачувати будуть в касі . Карток і таке інше немає . Фонд з перехідним банком в особі Директора , перемудрив і відпрацював за межами повноважень
Додано: Вів 03 бер, 2026 14:33
Якщо ви щоc знаєте, поясніть будь ласка, в якій касі?, де її адреса? а хто не живе в Києві, що тим робити?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:35
Зашел в отделение РВС банка на Прорезной узнать будущий режим работы. В общем, информация следующая. Планируют "полноценно" начать работать с 17.03, планируют потому что нет еще ни приказа, ни распоряжения о начале работы. Далее, кассы не будет даже в центральном офисе, собственно говоря как не будет других отделений ни в Киеве, ни в других городах. Только главный офис, и тот в перспективе будет съезжать с Прорезной. Получение депозитов, срок которых истек - через банк-партнер Асвио и возможно другие банки. Перечисление средств на другие банки как в грн, так и валюте - без комиссии отправителя. Карт и мобильного приложения пока нет, но планируется в будущем. Пока вся информация, ждем
