Перший Iнвестицiйний Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:51
Краще для кого? І чим банк може зацікавити покупця в поточних умовах?
Додано: Чет 19 лют, 2026 18:30
19 лютого 2026 року Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank) до категорії неплатоспроможних.
Додано: Нед 22 лют, 2026 05:24
Ірина_ написав:19 лютого 2026 року
Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank) до категорії неплатоспроможних.
Отакої
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:56
Додано: П'ят 13 бер, 2026 08:15
До 20 млн грн виплат на відшкодування (!)
Серйозно?)
