RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Перший Iнвестицiйний
Банк - неплатоспроможний

Перший Iнвестицiйний Банк - неплатоспроможний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Перший Iнвестицiйний Банк - неплатоспроможний 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:51

Краще для кого? І чим банк може зацікавити покупця в поточних умовах?
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 18:30

19 лютого 2026 року Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank) до категорії неплатоспроможних.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 05:24

  Ірина_ написав:19 лютого 2026 року Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank) до категорії неплатоспроможних.

Отакої
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18170
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:56

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Фонд гарантування починає виплати вкладникам Мотор-Банку та PINbank
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 08:15

До 20 млн грн виплат на відшкодування (!)
Серйозно?)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18170
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
 
3
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мотор-Банк - неплатоспроможний 1 ... 7, 8, 9
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 17:26
83 162459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2026 13:56
Ірина_
РВС Банк - неплатоспроможний 1 ... 32, 33, 34
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
333 422449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2026 14:33
sinowi
Банк Портал - припиняє діяльність 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:15
19 110270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 кві, 2025 16:36
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15726)
13.03.2026 09:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.