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Український Банк Реконструкції та Розвитку (УБРР)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 чер, 2023 07:44
nord[quote="5582723:nord написав: Oksana2803 написав:
Кто в курсе, как там сейчас? Что предлагают по депозитам?
Все то же. Чай, кофе, внимательный персонал и самый высокий процент на рынке. 21% на 93 дня с выплатой в конце срока.
21 є в інших банках[/quote]
Інфу в студію. Дякую.[/quote]
Банку , якщо твердо вирішили піти в роздрібній бізнес, картки обов'язково. Мене не влаштовує ані щомісячні платежі або поїздки. Один такий банк був у мене особисто,але там можливо було робити платіжне доручення за кошти відправляючої сторони.
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sens
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:50
sens написав: nord[quote="5582723:nord написав: Oksana2803 написав:
Кто в курсе, как там сейчас? Что предлагают по депозитам?
Все то же. Чай, кофе, внимательный персонал и самый высокий процент на рынке. 21% на 93 дня с выплатой в конце срока.
21 є в інших банках
Інфу в студію. Дякую.[/quote]
Банку , якщо твердо вирішили піти в роздрібній бізнес, картки обов'язково. Мене не влаштовує ані щомісячні платежі або поїздки. Один такий банк був у мене особисто,але там можливо було робити платіжне доручення за кошти відправляючої сторони.[/quote]
Так и здесь платёжка в конце срока за счёт банки
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la9
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:43
la9 написав:
Так и здесь платёжка в конце срока за счёт банки
но наверно только у тех у кого в депозитном договоре прописан возврат на счет в другом банке
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