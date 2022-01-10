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Обслуговування в українських
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Український Банк Реконструкції
та Розвитку (УБРР)

Український Банк Реконструкції та Розвитку (УБРР)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Український Банк Реконструкції та Розвитку (УБРР) 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 07:44

  nord[quote="5582723:nord написав:
  Oksana2803 написав:Кто в курсе, как там сейчас? Что предлагают по депозитам?

Все то же. Чай, кофе, внимательный персонал и самый высокий процент на рынке. 21% на 93 дня с выплатой в конце срока.


21 є в інших банках[/quote]
Інфу в студію. Дякую.[/quote]
Банку , якщо твердо вирішили піти в роздрібній бізнес, картки обов'язково. Мене не влаштовує ані щомісячні платежі або поїздки. Один такий банк був у мене особисто,але там можливо було робити платіжне доручення за кошти відправляючої сторони.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:50

  sens написав:
  nord[quote="5582723:nord написав:
  Oksana2803 написав:Кто в курсе, как там сейчас? Что предлагают по депозитам?

Все то же. Чай, кофе, внимательный персонал и самый высокий процент на рынке. 21% на 93 дня с выплатой в конце срока.


21 є в інших банках

Інфу в студію. Дякую.[/quote]
Банку , якщо твердо вирішили піти в роздрібній бізнес, картки обов'язково. Мене не влаштовує ані щомісячні платежі або поїздки. Один такий банк був у мене особисто,але там можливо було робити платіжне доручення за кошти відправляючої сторони.[/quote]
Так и здесь платёжка в конце срока за счёт банки
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:43

  la9 написав:Так и здесь платёжка в конце срока за счёт банки

но наверно только у тех у кого в депозитном договоре прописан возврат на счет в другом банке
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:42

Мінфін тягне до останнього

Банк працює нормально,портал Мінфін щось тягне до останнього,нові вклади до цього банку так,через портал поки що ні.
sens
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