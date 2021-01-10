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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2024 17:09
candidat написав:flysoulfly
Да я в гривне собирался. А выше писали, что в кассе банка вроде полно денег.
Предлагаете ехать в отделение с прицелом, что там начнут отговаривать от затеи с депозитом, если в банке не всё хорошо?
Разве в отделениях так резво признаются в своих проблемах? Тут вам, наверное, повезло, что заранее "спалили контору". Мне кажется, что обычно даже в полудохлом банке будут рассказывать, что у них в всё замечательно, ну а с проблемами уже сталкиваешься по факту.
Когда я был в отделении (Киев, метро Нивки), то обратил внимание, что отделение никак не отреагировало на объявление тревоги. Работали специалисты и касса. Может считают, что УКРАИНСКОМУ КАПИТАЛУ московитов бояться - себя не уважать.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:12
Там є цікаві депозити?
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Investor_K
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:19
Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:28
candidat написав: Investor_K написав:
Там є цікаві депозити?
Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).
це наче №1 зараз по депо-поляні БСУ
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