Банк Український Капітал

Где на сайте найти
вижу максимум 18% на 3 мес[/quote]
До 16.02.2024 р. було 18,25% на 3 м.. Зараз 18%, що, порівняно, теж непогано.[/quote]
с понедельника обещают 17%[/quote] вже на сайті лише 17% на 3 місяці
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:20
Где на сайте найти
вижу максимум 18% на 3 мес[/quote]
До 16.02.2024 р. було 18,25% на 3 м.. Зараз 18%, що, порівняно, теж непогано.[/quote]
с понедельника обещают 17%[/quote] вже на сайті лише 17% на 3 місяці
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