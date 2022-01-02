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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:20

  emeta написав:
  nord написав:
  Investor_K написав:Там є цікаві депозити?

Есть краткосрочный. 18,25% на 3 мес (97 дн).


це наче №1 зараз по депо-поляні БСУ


Где на сайте найти
вижу максимум 18% на 3 мес[/quote]

До 16.02.2024 р. було 18,25% на 3 м.. Зараз 18%, що, порівняно, теж непогано.[/quote]

с понедельника обещают 17%[/quote] вже на сайті лише 17% на 3 місяці
sens
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  #<1 ... 13141516
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