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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Банк Український Капітал 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:40

la9
Да. Сами сотрудники банка тоже говорили проходили через Дию
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:03

  la9 написав:Скажите, а действующим клиентам все равно нужно регистрироваться в додатке через Дию?
раньше вроде и безДийным говорили, можно через видео-интервью
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:45

Re: Банк Український Капітал

Чим цікавий банк? Які картки потрібно відкрити?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:59

  tarasum написав:Чим цікавий банк?

17%(щомісячно) гривнєдепо на 3 місяці
( + не пам'ятаю: чи добавлять якусь копійчину за "лояльність" )
flysoulfly
 
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