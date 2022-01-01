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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:35

підняли ставки (в грн)

https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:48

Re: Банк Український Капітал

Панове, банка наказує за овердрафт, якщо кинути сюди по п2п і відразу відправити платежем по IBANу?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 02.09.19
Подякував: 335 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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  #<1 ... 15161718
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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