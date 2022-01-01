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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 17:43
tarasum написав: nord написав:
При знятті коштів в банкоматі блокується певна сума. Підскажіть, будь ласка, коли блокована сума повертається на рахунок?
Сепом відпрпвте через капікарту. Сеп працює швидко, проблем не було
Дякую. Спробував, все вийшло.
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nord
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:25
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
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greenozon
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