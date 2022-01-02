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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 17:43

  tarasum написав:
  nord написав:При знятті коштів в банкоматі блокується певна сума. Підскажіть, будь ласка, коли блокована сума повертається на рахунок?

Сепом відпрпвте через капікарту. Сеп працює швидко, проблем не було

Дякую. Спробував, все вийшло.
nord
 
Повідомлень: 507
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:25

подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
greenozon
 
Повідомлень: 16677
З нами з: 01.06.14
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
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1
2
1
6
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:14

  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17969
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:46

  sens написав:
  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?


що таке капібара
greenozon
 
Повідомлень: 16677
З нами з: 01.06.14
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
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1
2
1
6
  #<1 ... 16171819
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