Банк Український Капітал

Тема повідомлення: Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий Текст повідомлення:
Шановні клієнти! Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий. Це рішення прийнято в рамках оновлення цифрових сервісів Банку для покращення якості та безпеки обслуговування. Замість iFobs пропонуємо вам скористатися нашим зручним і сучасним мобільним додатком CAPIbank, який доступний для завантаження на вашому смартфоні. CAPIbank забезпечує повний набір функцій для управління фінансами: " перегляд залишків; " оформлення споживчих кредитів; " розміщення та керування депозитами; " відкриття нових карток та перевипуск існуючих; " здійснення платежів, переказів, оплати комунальних послуг та інших операцій цілодобово з будь-якого зручного місця для Вас.