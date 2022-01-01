Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 17:43
tarasum написав: nord написав:
При знятті коштів в банкоматі блокується певна сума. Підскажіть, будь ласка, коли блокована сума повертається на рахунок?
Сепом відпрпвте через капікарту. Сеп працює швидко, проблем не було
Дякую. Спробував, все вийшло.
nord
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:25
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре буде лише моб-додаток...
greenozon
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Додано: Чет 14 лис, 2024 16:14
greenozon написав:
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
Це про капібара ви згадали?
sens
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Додано: Пон 18 лис, 2024 15:46
sens написав: greenozon написав:
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
Це про капібара ви згадали?
що таке капібара
greenozon
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:28
greenozon написав: sens написав: greenozon написав:
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
Це про капібара ви згадали?
що таке капібара
https://ukrcapital.com.ua/uk/mega/capi-bank.html
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Додано: Суб 23 лис, 2024 09:22
sens написав: greenozon написав:
подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна
скоро помре
буде лише моб-додаток...
Це про капібара ви згадали?
З 1 січня помре.
nord
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:33
Тема повідомлення:
Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий Текст повідомлення: Шановні клієнти! Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий. Це рішення прийнято в рамках оновлення цифрових сервісів Банку для покращення якості та безпеки обслуговування. Замість iFobs пропонуємо вам скористатися нашим зручним і сучасним мобільним додатком CAPIbank, який доступний для завантаження на вашому смартфоні. CAPIbank забезпечує повний набір функцій для управління фінансами: " перегляд залишків; " оформлення споживчих кредитів; " розміщення та керування депозитами; " відкриття нових карток та перевипуск існуючих; " здійснення платежів, переказів, оплати комунальних послуг та інших операцій цілодобово з будь-якого зручного місця для Вас.
greenozon
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Додано: Пон 02 гру, 2024 07:17
Capibank щось вже другий день перевіряє документи - вирішив встановити застосунок через новину про закриття вебверсії
sens
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Подякував: 34 раз.
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