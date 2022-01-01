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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 17:43

  tarasum написав:
  nord написав:При знятті коштів в банкоматі блокується певна сума. Підскажіть, будь ласка, коли блокована сума повертається на рахунок?

Сепом відпрпвте через капікарту. Сеп працює швидко, проблем не було

Дякую. Спробував, все вийшло.
nord
 
Повідомлень: 511
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Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:25

подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...
greenozon
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 01.06.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:14

  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?
sens
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Повідомлень: 17971
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:46

  sens написав:
  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?


що таке капібара
greenozon
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 01.06.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:28

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?


що таке капібара

https://ukrcapital.com.ua/uk/mega/capi-bank.html

:?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 312 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 09:22

  sens написав:
  greenozon написав:подзвонили із банку
сказали що веб-кабіна скоро помре
буде лише моб-додаток...

Це про капібара ви згадали?

З 1 січня помре.
nord
 
Повідомлень: 511
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:33

Тема повідомлення:
Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий
Текст повідомлення:

Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 1 січня 2025 року Інтернет-банкінг iFobs буде закритий. Це рішення прийнято в рамках оновлення цифрових сервісів Банку для покращення якості та безпеки обслуговування.
Замість iFobs пропонуємо вам скористатися нашим зручним і сучасним мобільним додатком CAPIbank, який доступний для завантаження на вашому смартфоні.
CAPIbank забезпечує повний набір функцій для управління фінансами:
" перегляд залишків;
" оформлення споживчих кредитів;
" розміщення та керування депозитами;
" відкриття нових карток та перевипуск існуючих;
" здійснення платежів, переказів, оплати комунальних послуг та інших операцій цілодобово з будь-якого зручного місця для Вас.
greenozon
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 01.06.14
Подякував: 485 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 07:17

Capibank щось вже другий день перевіряє документи - вирішив встановити застосунок через новину про закриття вебверсії
sens
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Повідомлень: 17971
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
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