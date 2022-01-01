RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:19

Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
la9
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 02.07.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:30

  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Сеп зробіть,без комси
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 703
З нами з: 16.10.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:44

  tarasum написав:
  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Сеп зробіть,без комси

За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.

З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть
la9
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 02.07.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперіс Банк 1 ... 14, 15, 16
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
159 79315
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2025 09:50
sens
Райффайзен Банк 1 ... 218, 219, 220
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2196 1114152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2025 04:08
alibob
Банк Альянс 1 ... 124, 125, 126
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1254 619142
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2024 22:56
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6022)
01.01.2025 12:51
Ринок ОВДП (7181)
01.01.2025 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.