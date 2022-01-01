RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:19

Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
la9
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 02.07.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:30

  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Сеп зробіть,без комси
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 703
З нами з: 16.10.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:44

  tarasum написав:
  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Сеп зробіть,без комси

За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.

З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть
la9
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 02.07.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 14:52

la9 Індустріалбанк тільки.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:51

Не для всіх

  la9 написав:
  tarasum написав:
  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Сеп зробіть,без комси

За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.

З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть

Депозит на вимогу зі сплатою 10% річних в гривнях та правом поповнення і часткового/дострокового зняття коштів
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18013
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:43

-----------
За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.

З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть[/quote]
Депозит на вимогу зі сплатою 10% річних в гривнях та правом поповнення і часткового/дострокового зняття коштів[/quote]



хіба цей продукт не лише для військових?
greenozon
 
Повідомлень: 16823
З нами з: 01.06.14
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:21

  greenozon написав:
хіба цей продукт не лише для військових?


Суб’єкти залучення - Фізичні особи – військовослужбовці та члени їх сімей, які уклали з Банком /акцептували Публічну пропозицію АТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб


Саме так.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:10

  la9 написав:Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?

Берет по 5 грн за каждое списание примерно на третий день, когда по счету пройдет.
При этом, за пополнение через сэп комис не взяли, хотя по тарифам есть.
По тарифам пополнение через п2п без комис, хотя на КЦ сказали - "как правило, не берем")) По факту, зашли без комис. Посоветовали открыть виртуалку через додаток, там точно вход без комис) Проверил - так и есть.
В общем, выход через сэп. Сенгодня на моно дошел минут за 35
la9
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 02.07.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edik_v, Ferlakur і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 137, 138, 139
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1389 488990
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 03:26
a77
Банк Альянс 1 ... 125, 126, 127
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1261 620817
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 00:33
Amethyst
А-Банк 1 ... 213, 214, 215
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2142 1078011
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 січ, 2025 00:02
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4510)
05.01.2025 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.