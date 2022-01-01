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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:19
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
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la9
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Додано: Сер 01 січ, 2025 12:30
la9 написав:
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
Сеп зробіть,без комси
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tarasum
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Додано: Сер 01 січ, 2025 13:44
tarasum написав: la9 написав:
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
Сеп зробіть,без комси
За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.
З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть
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la9
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Додано: Сер 01 січ, 2025 14:52
la9 Індустріалбанк тільки.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 16:51
la9 написав: tarasum написав: la9 написав:
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
Сеп зробіть,без комси
За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.
З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть
Депозит на вимогу зі сплатою 10% річних в гривнях та правом поповнення і часткового/дострокового зняття коштів
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sens
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:43
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За сеп знаю. Цікавить саме таке списання, бо потрібно швидше, ніж сеп. Є думки використовувати їх Руку допомоги з 10% на залишок, замість Заначки Ізі після падіння ставки по ній.
З.І. Якщо хтось знає, де ще є 10% на залишок з вільним доступом, скажіть[/quote]
Депозит на вимогу зі сплатою 10% річних в гривнях та правом поповнення і часткового/дострокового зняття коштів[/quote]
хіба цей продукт не лише для військових?
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greenozon
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:21
greenozon написав:
хіба цей продукт не лише для військових?
Суб’єкти залучення - Фізичні особи – військовослужбовці та члени їх сімей, які уклали з Банком /акцептували Публічну пропозицію АТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб
Саме так.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 05 січ, 2025 12:10
la9 написав:
Скажите, банка берет комис за сдергивание с дебетки через стороннее приложение?
Берет по 5 грн за каждое списание примерно на третий день, когда по счету пройдет.
При этом, за пополнение через сэп комис не взяли, хотя по тарифам есть.
По тарифам пополнение через п2п без комис, хотя на КЦ сказали - "как правило, не берем")) По факту, зашли без комис. Посоветовали открыть виртуалку через додаток, там точно вход без комис) Проверил - так и есть.
В общем, выход через сэп. Сенгодня на моно дошел минут за 35
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la9
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