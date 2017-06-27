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Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:21
lloydbanksua написав:la9
Індустріалбанк тільки.
Проте там коміс. 50г/рік наче?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 18:25
nord написав: greenozon написав:
Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:
на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;
на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.
Малувато...
Це ще не зовсім і погано..
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