RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:21

  lloydbanksua написав:la9 Індустріалбанк тільки.
Проте там коміс. 50г/рік наче?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 27.04.10
Подякував: 183 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:25

  nord написав:
  greenozon написав:Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;

на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.

Малувато...


Це ще не зовсім і погано.. :roll:
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 22.07.25
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, moveton, novichok, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 151, 152, 153
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1528 1024529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лип, 2025 18:41
гуляйполе
Райффайзен Банк 1 ... 264, 265, 266
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2658 1614686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лип, 2025 18:34
aanonimovic594
Банк Фамільний
deneg net » Вів 27 чер, 2017 00:25
9 6865
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лип, 2025 18:28
aanonimovic594

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3452)
28.07.2025 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron