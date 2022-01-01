|
|
|
Банк Український Капітал
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:21
lloydbanksua написав:la9
Індустріалбанк тільки.
Проте там коміс. 50г/рік наче?
Visky
Повідомлень: 1727
З нами з: 27.04.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 199 раз.
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:25
nord написав: greenozon написав:
Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:
на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;
на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.
Малувато...
Це ще не зовсім і погано..
aanonimovic594
Повідомлень: 127
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
Додано: Чет 31 лип, 2025 21:17
aanonimovic594 написав: nord написав: greenozon написав:
Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:
на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;
на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.
Малувато...
Це ще не зовсім і погано..
ОВДП набагато цікавіші.
nord
Повідомлень: 603
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
Додано: Суб 02 сер, 2025 04:49
nord
Погоджуюсь
aanonimovic594
Повідомлень: 127
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:04
кредиткой Маниока кто-то пользуется?
Какие подводные?
заДИЯть можно?
emeta
Повідомлень: 2913
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:32
emeta написав:
кредиткой Маниока кто-то пользуется?
Какие подводные?
заДИЯть можно?
Читайте чат Tabfinance, там отвечал.
lloydbanksua
Повідомлень: 1734
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 211 раз.
