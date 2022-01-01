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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:54

  NDV написав:А можно как-то нормальную выписку получить от укргаза? В той, что через аппку на почту присылают не могу найти вообще рефанды от магазинов за отмененные заказы, хотя за 2 месяца уже точно должны были появиться =(


разобрался, почему-то в выписке по счету зачисления на карту есть, а в выписке по карте их нет, странные выписки у УГ

еще и не пишут баланс после каждой операции чтобы хоть так увидеть вернулись деньги или нет, только бери на каждый день отдельную выписку по счету и смотри баланс на начало и конец периода в ней...
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:19

Re: UGB еко банк країни

Хтось має кредитку Укргазбанк? Чи піднімають ліміти? Чи часто і на скільки?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:15

Укргаз теж з тих банків, що 1 копійку притримують на рахунку при р2р-переказах :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:26

  flysoulfly написав:Укргаз теж з тих банків, що 1 копійку притримують на рахунку при р2р-переказах :?:

так, буває (
в мене іноді вилазить при валютообміні
Amethyst
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