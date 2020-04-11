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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:54
NDV написав:
А можно как-то нормальную выписку получить от укргаза? В той, что через аппку на почту присылают не могу найти вообще рефанды от магазинов за отмененные заказы, хотя за 2 месяца уже точно должны были появиться =(
разобрался, почему-то в выписке по счету зачисления на карту есть, а в выписке по карте их нет, странные выписки у УГ
еще и не пишут баланс после каждой операции чтобы хоть так увидеть вернулись деньги или нет, только бери на каждый день отдельную выписку по счету и смотри баланс на начало и конец периода в ней...
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NDV
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Додано: Сер 29 січ, 2025 00:19
Хтось має кредитку Укргазбанк? Чи піднімають ліміти? Чи часто і на скільки?
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tarasum
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:15
Укргаз теж з тих банків, що 1 копійку притримують на рахунку при р2р-переказах
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flysoulfly
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:26
flysoulfly написав:
Укргаз теж з тих банків, що 1 копійку притримують на рахунку при р2р-переказах
так, буває (
в мене іноді вилазить при валютообміні
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Додано: Пон 17 лют, 2025 19:24
Не знайшов у них в додатку жодної пропозиції ОВДП, теж - в Дії.
Підтримка їхня не знає нічого.
Вони зараз не пропонують, чи їх можна побачити в роб. час до 17:00?
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