UGB еко банк країни

Додано: П'ят 21 лют, 2025 18:14

Этот банк уникальный по совокупности всех своих характеристик.

В августе прошлого года прикупил у них через аукцион парочку валютных облигаций. Упущу все круги ада, через которые вслед за великим Данте пришлось последовать и мне, поскольку даже великому поэту не снилось такого адского искушения, как финмониторинг Газмяса))

Но я не об этом...

Позавчера должен был прийти первый купон на счет.

Событие тривиальное и штатное, но только не для газовщиков)

Аказалось, шо за день до этого мой валютный счет, с которого были перечислены средства на покупку облиг и на кторый, эсцэссвэнно, должен был упасть купон, был прекрасным и совершенно неожиданным образом ... ЗАКРЫТ...

Причина: отсутствие движения средств на счету более полугода!

Вы не поверите, господа, но мне пришлось открывать новый счет!

И вы думаете, что этим все закончилось? Как бы не так!

Газмяс отказался зачислять средства на новый счет, поскольку в договоре на обслуживание счета ценных бумаг указан закрытый)))

Это ГАЗлайтинг какой-то! Право, абсурдность ситуации даже вывела в истерический припадок моего менеджера...

А она девушка - повидавшие виды, уж поверьте мне на слово...