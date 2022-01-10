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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:54

  NDV написав:А можно как-то нормальную выписку получить от укргаза? В той, что через аппку на почту присылают не могу найти вообще рефанды от магазинов за отмененные заказы, хотя за 2 месяца уже точно должны были появиться =(


разобрался, почему-то в выписке по счету зачисления на карту есть, а в выписке по карте их нет, странные выписки у УГ

еще и не пишут баланс после каждой операции чтобы хоть так увидеть вернулись деньги или нет, только бери на каждый день отдельную выписку по счету и смотри баланс на начало и конец периода в ней...
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:19

Re: UGB еко банк країни

Хтось має кредитку Укргазбанк? Чи піднімають ліміти? Чи часто і на скільки?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:15

Укргаз теж з тих банків, що 1 копійку притримують на рахунку при р2р-переказах :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:26

  flysoulfly написав:Укргаз теж з тих банків, що 1 копійку притримують на рахунку при р2р-переказах :?:

так, буває (
в мене іноді вилазить при валютообміні
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:24

Не знайшов у них в додатку жодної пропозиції ОВДП, теж - в Дії.
Підтримка їхня не знає нічого.
Вони зараз не пропонують, чи їх можна побачити в роб. час до 17:00?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:00

Сервіс зміни карткового ПІН-коду через аппку (там де "функції" картки) не працює ?!
:evil: допокращувалися смузісти-ребрендингісти
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:12

  Visky написав:Не знайшов у них в додатку жодної пропозиції ОВДП, теж - в Дії.
Підтримка їхня не знає нічого.
Вони зараз не пропонують, чи їх можна побачити в роб. час до 17:00?



вперше чую що УГБ додаток дозволяє покупку ОВДП
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 17:47

Re: UGB еко банк країни

  tarasum написав:Хтось має кредитку Укргазбанк? Чи піднімають ліміти? Чи часто і на скільки?

У УкрГаз кредитки такі, що для відновлення грейсу потрібно гасити всю заборгованність. З плюсів - грейс довгий по часу.
Ліміт дали нормальний.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 18:14

Re: UGB еко банк країни

Этот банк уникальный по совокупности всех своих характеристик.
В августе прошлого года прикупил у них через аукцион парочку валютных облигаций. Упущу все круги ада, через которые вслед за великим Данте пришлось последовать и мне, поскольку даже великому поэту не снилось такого адского искушения, как финмониторинг Газмяса))
Но я не об этом...
Позавчера должен был прийти первый купон на счет.
Событие тривиальное и штатное, но только не для газовщиков)
Аказалось, шо за день до этого мой валютный счет, с которого были перечислены средства на покупку облиг и на кторый, эсцэссвэнно, должен был упасть купон, был прекрасным и совершенно неожиданным образом ... ЗАКРЫТ...
Причина: отсутствие движения средств на счету более полугода!
Вы не поверите, господа, но мне пришлось открывать новый счет!
И вы думаете, что этим все закончилось? Как бы не так!
Газмяс отказался зачислять средства на новый счет, поскольку в договоре на обслуживание счета ценных бумаг указан закрытый)))
Это ГАЗлайтинг какой-то! Право, абсурдность ситуации даже вывела в истерический припадок моего менеджера...
А она девушка - повидавшие виды, уж поверьте мне на слово...
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 07:34

  de Montaigne написав:Этот банк уникальный по совокупности всех своих характеристик.
В августе прошлого года прикупил у них через аукцион парочку валютных облигаций. Упущу все круги ада, через которые вслед за великим Данте пришлось последовать и мне, поскольку даже великому поэту не снилось такого адского искушения, как финмониторинг Газмяса))
Но я не об этом...
Позавчера должен был прийти первый купон на счет.
Событие тривиальное и штатное, но только не для газовщиков)
Аказалось, шо за день до этого мой валютный счет, с которого были перечислены средства на покупку облиг и на кторый, эсцэссвэнно, должен был упасть купон, был прекрасным и совершенно неожиданным образом ... ЗАКРЫТ...
Причина: отсутствие движения средств на счету более полугода!
Вы не поверите, господа, но мне пришлось открывать новый счет!
И вы думаете, что этим все закончилось? Как бы не так!
Газмяс отказался зачислять средства на новый счет, поскольку в договоре на обслуживание счета ценных бумаг указан закрытый)))
Это ГАЗлайтинг какой-то! Право, абсурдность ситуации даже вывела в истерический припадок моего менеджера...
А она девушка - повидавшие виды, уж поверьте мне на слово...

Все вірно. Маю таку саму історію - моі старі прощапаси повидаляли ьез попереддення
sens
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