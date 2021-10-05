UGB еко банк країни

Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
Алексей77 написав:Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
Maxwe11 Так, 70 днів. "посередині" буде ще обов'язковиц платіж. Окрім того - щоб перезапустити новий грейс період - треба повністю закрити заборгованість. І ПОЧЕКАТИ доки гроші проведуться на рахунок. В додатку буде писати що заборгованості вже нема, але треба почекати як мінімум наступного робочого дня перед тим як витрачати знову гроші. І перед цим на гарячій лінії голосом спитати чи вже зарахувалося погашення заборгованності.
Коли після цього почнете знову користуватися лімітом - то дата нового періоду в додатку оновиться не відразу, а теж через кілька днів коли спишеться з рахунку.