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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:15

Re: UGB еко банк країни

Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:27

  Алексей77 написав:Добрый день. Какие условия по перечислению средств с карты Е пидтримка Укргаза на собственные счета в других банках по СЭП и по номеру карты. Интересуют лимиты и комиссия. На Е пидтримку зайдут выплаты по ОВГЗ в грн.


https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
Navegantes
 
Повідомлень: 183
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1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:56

Re: UGB еко банк країни

Алексей77, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.
Howl
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Повідомлень: 6236
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2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:14

  Howl написав:Алексей77, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.

Спасибо а какой лимит в день и в месяц по СЭП?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:21

  Алексей77 написав:
  Howl написав:Алексей77, по СЕП точно бесплатно, по Р2Р (внешним сервисом) тоже должно быть бесплатно, Р2Р родным сервисом -- платно.

Спасибо а какой лимит в день и в месяц по СЭП?


В моєму попередньому дописі є посилання на сторінку банку, де є файл "Ліміти на операції з платіжними картками". Два кліки і вся інфо у вас перед очима.
Navegantes
 
Повідомлень: 183
З нами з: 22.02.23
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1
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 01:24

Re: UGB еко банк країни

Як працює еко кредитка і пільговий період 70 днів?
Maxwe11
 
Повідомлень: 191
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 12:17

Maxwe11 Так, 70 днів. "посередині" буде ще обов'язковиц платіж.
Окрім того - щоб перезапустити новий грейс період - треба повністю закрити заборгованість.
І ПОЧЕКАТИ доки гроші проведуться на рахунок.
В додатку буде писати що заборгованості вже нема, але треба почекати як мінімум наступного робочого дня перед тим як витрачати знову гроші. І перед цим на гарячій лінії голосом спитати чи вже зарахувалося погашення заборгованності.

Коли після цього почнете знову користуватися лімітом - то дата нового періоду в додатку оновиться не відразу, а теж через кілька днів коли спишеться з рахунку.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 00:57

foxluck які ліміти наливають?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 16:43

Наливають не только лиш всім, мало кому наливають
Boundless
 
Повідомлень: 2264
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:55

  Boundless написав:Наливають не только лиш всім, мало кому наливають

зрозуміло.
щоб вода стала гарячою її треба підігріти©
KVV
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 29.11.18
Подякував: 66 раз.
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  #<1 ... 128129130131
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