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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:22

неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:47

  flysoulfly написав:неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?

Навряд. Во первых очень сложно сами карты обнулить, банк часто последнюю копейку не отпускает. Но даже если умудрится и так подгадать чтобы было таки на счету осталось по нулям - банк физический пластик который истек более года назад мне перевыпустил (причем сам, хотя его никто не просил - пришло смс: "заберите карты в таком-то отделении"), а виртуалки оставил со старыми датами валидности, но в приложении они до сих пор активны. Правда не скажу про 1,5 года, поскольку у меня по одной из карт срок был - февраль 2024, по другой август 2024, но одного года выходит точно мало
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:30

  flysoulfly написав:неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?

Так
sens
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:33

  sens написав:
  flysoulfly написав:неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?

Так
:(
після якого саме терміну "без руху" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 06:07

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?

Так
:(
після якого саме терміну "без руху" ?

Був нуль більше року
sens
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