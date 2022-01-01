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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 кві, 2025 15:22
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
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flysoulfly
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Додано: Сер 09 кві, 2025 18:47
flysoulfly написав:
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
Навряд. Во первых очень сложно сами карты обнулить, банк часто последнюю копейку не отпускает. Но даже если умудрится и так подгадать чтобы было таки на счету осталось по нулям - банк физический пластик который истек более года назад мне перевыпустил (причем сам, хотя его никто не просил - пришло смс: "заберите карты в таком-то отделении"), а виртуалки оставил со старыми датами валидности, но в приложении они до сих пор активны. Правда не скажу про 1,5 года, поскольку у меня по одной из карт срок был - февраль 2024, по другой август 2024, но одного года выходит точно мало
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:30
flysoulfly написав:
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
Так
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sens
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:33
sens написав: flysoulfly написав:
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
Так
після якого саме терміну "без руху" ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 10 кві, 2025 06:07
flysoulfly написав:
sens написав: flysoulfly написав:
неактивні 1-1,5 років пусті картки/рахунки (наприклад, екс-"ПроЗапасИ") Газ закриває сам?
Так
після якого саме терміну "без руху" ?
Був нуль більше року
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sens
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