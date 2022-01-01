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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:07

justauser 21 березня не було
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 02:18

  justauser написав:Виходить, що тут пільговий період починається з дати першої витрати кредитних коштів, а не з першого числа місяця, в якому зроблена ця витрата. А мін. платіж платиться якраз посередині - 35-й день пільгового періоду.

Мін. платіж завжди 25-го числа місяця наступного за місць початку пільгового періоду - про це чітко є у тарифах. Пільговий період дійсно починається з дати першої витрати - цю інфу знайти вже на багато важче.

P.S. обидва почистіть за собою.
klug
 
Повідомлень: 8735
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  #<1 ... 130131132133
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