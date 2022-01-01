|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 кві, 2025 02:18
Мін. платіж завжди 25-го числа місяця наступного за місць початку пільгового періоду - про це чітко є у тарифах. Пільговий період дійсно починається з дати першої витрати - цю інфу знайти вже на багато важче.
P.S. обидва почистіть за собою.
Додано: Вів 22 кві, 2025 18:20
Re: UGB еко банк країни
Може хтось знає як отримати квитанцію за транзакцією з картки? Мені потрібна досить свіжа - за 4 квітня, але у додатку чомусь не підвантажуються операції старші за 5 квітня
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:55
Прошу порадити як отримати Екокредитку з кред. лімітом?
Подавав заявку в ІБ з пристойними даними, але швидко прийшло повідомлення з відмовою.
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|