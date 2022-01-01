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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 кві, 2025 23:07
justauser 21 березня не було
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Додано: Чет 17 кві, 2025 02:18
justauser написав:
Виходить, що тут пільговий період починається з дати першої витрати кредитних коштів, а не з першого числа місяця, в якому зроблена ця витрата. А мін. платіж платиться якраз посередині - 35-й день пільгового періоду.
Мін. платіж завжди 25-го числа місяця наступного за місць початку пільгового періоду - про це чітко є у тарифах. Пільговий період дійсно починається з дати першої витрати - цю інфу знайти вже на багато важче.
P.S. обидва почистіть за собою.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 18:20
Може хтось знає як отримати квитанцію за транзакцією з картки? Мені потрібна досить свіжа - за 4 квітня, але у додатку чомусь не підвантажуються операції старші за 5 квітня
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Додано: Нед 11 тра, 2025 13:55
Прошу порадити як отримати Екокредитку з кред. лімітом?
Подавав заявку в ІБ з пристойними даними, але швидко прийшло повідомлення з відмовою.
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Visky
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Додано: Нед 11 тра, 2025 16:29
Visky написав:
Прошу порадити як отримати Екокредитку з кред. лімітом?
Подавав заявку в ІБ з пристойними даними, але швидко прийшло повідомлення з відмовою.
Мені в відділенні порадили закрити кредитки в інших банках, і тоді просити хоч якийсь ліміт
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Boundless
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Додано: Нед 11 тра, 2025 16:58
Boundless написав: Visky написав:
Прошу порадити як отримати Екокредитку з кред. лімітом?
Подавав заявку в ІБ з пристойними даними, але швидко прийшло повідомлення з відмовою.
Мені в відділенні порадили закрити кредитки в інших банках, і тоді просити хоч якийсь ліміт
Може порадити перезавантажити застосунок?( Пропозиції ні про що.
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sens
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