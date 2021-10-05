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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:07

justauser 21 березня не було
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 02:18

  justauser написав:Виходить, що тут пільговий період починається з дати першої витрати кредитних коштів, а не з першого числа місяця, в якому зроблена ця витрата. А мін. платіж платиться якраз посередині - 35-й день пільгового періоду.

Мін. платіж завжди 25-го числа місяця наступного за місць початку пільгового періоду - про це чітко є у тарифах. Пільговий період дійсно починається з дати першої витрати - цю інфу знайти вже на багато важче.

P.S. обидва почистіть за собою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:20

Re: UGB еко банк країни

Може хтось знає як отримати квитанцію за транзакцією з картки? Мені потрібна досить свіжа - за 4 квітня, але у додатку чомусь не підвантажуються операції старші за 5 квітня
NDV
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:55

Прошу порадити як отримати Екокредитку з кред. лімітом?
Подавав заявку в ІБ з пристойними даними, але швидко прийшло повідомлення з відмовою.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:29

  Visky написав:Прошу порадити як отримати Екокредитку з кред. лімітом?
Подавав заявку в ІБ з пристойними даними, але швидко прийшло повідомлення з відмовою.

Мені в відділенні порадили закрити кредитки в інших банках, і тоді просити хоч якийсь ліміт
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:58

  Boundless написав:
  Visky написав:Прошу порадити як отримати Екокредитку з кред. лімітом?
Подавав заявку в ІБ з пристойними даними, але швидко прийшло повідомлення з відмовою.

Мені в відділенні порадили закрити кредитки в інших банках, і тоді просити хоч якийсь ліміт

Може порадити перезавантажити застосунок?( Пропозиції ні про що.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:02

Мені в відділенні порадили закрити кредитки в інших банках, і тоді просити хоч якийсь ліміт

скільки кредиток маєте? якщо до 7-8 шт, то мали б щось дати. Дають дуже мало і не багато. Для прикладу мені дали 5000грн. Цікаво ліміт в 5000грн?!
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:36

  tarasum написав:Дають дуже мало і не багато. Для прикладу мені дали 5000грн. Цікаво ліміт в 5000грн?!

Можна просити 100к і вони узгодять, скільки не шкода, тобто 5к чи треба одразу просити мало, бо жадібних одразу ріжуть?
klug
 
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  #<1 ... 130131132133
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