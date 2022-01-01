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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 тра, 2025 19:14
А там реально щось оплатити? Я навіть Нафтогаз не можу знайти. А ще цікаво, як вони собі уявляють окремо водовідведення холодної та гарячої води.
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klug
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Додано: Чет 15 тра, 2025 14:03
Якщо пам'ятаю, через аппку СЕПнути з картки Економ (виплата з депо) буде ж без комісії? Переказ фізособи собі на інший банк.
Там після реквізитів після "далі">>>"виберіть категорію" - що треба вибрати? "інше" ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 15 тра, 2025 19:32
flysoulfly написав:
Там після реквізитів після "далі">>>"виберіть категорію" - що треба вибрати? "інше" ?
Так, категорія "Інше". Якщо створити шалон, то інформація в полі "Призначення платежу" не зберігається.
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Howl
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Додано: Чет 15 тра, 2025 22:58
Howl написав: flysoulfly написав:
Там після реквізитів після "далі">>>"виберіть категорію" - що треба вибрати? "інше" ?
Так, категорія "Інше". Якщо створити шалон, то інформація в полі "Призначення платежу" не зберігається.
дякую!
А шаблони мої старі після якогось оновлення аппки всі зникли.
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flysoulfly
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Додано: Чет 22 тра, 2025 22:43
Підкажіть, будь ласка, а в мобільному додатку є можливість проводити операції з рахунками в золоті? Відкривати поточні рахунки, депозити, etc?
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Arbitr
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Додано: Чет 22 тра, 2025 23:02
Arbitr написав:
Підкажіть, будь ласка, а в мобільному додатку є можливість проводити операції з рахунками в золоті? Відкривати поточні рахунки, депозити, etc?
Смеетесь? Тут карты и счета в деньгах не все видны в приложении. Операции Огвз только в отделении (в аппке хоть сами бумаги по итогу видно и то хорошо). А Про счета в золоте и операции с ними онлайн - имхо при нынешнем состояния аппкм - "це синку хвантастика"
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WallNutPen
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Додано: Вів 03 чер, 2025 11:59
Ніколи не користувався "тягнучкою" їхньої аппки . Затягнути грн (з іншого банку,що не бере коміс) на колишній ПроЗапас - буде безкоштовно?
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flysoulfly
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Додано: Вів 03 чер, 2025 12:08
flysoulfly написав:
Ніколи не користувався "тягнучкою" їхньої аппки . Затягнути грн (з іншого банку,що не бере коміс) на колишній ПроЗапас - буде безкоштовно?
А вона працює?
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Amethyst
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Додано: Вів 03 чер, 2025 12:14
Amethyst написав: flysoulfly написав:
Ніколи не користувався "тягнучкою" їхньої аппки . Затягнути грн (з іншого банку,що не бере коміс) на колишній ПроЗапас - буде безкоштовно?
А вона працює?
а я хз,
мабуть же
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flysoulfly
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