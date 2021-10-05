RSS
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 21:07

намагався перекинути відсотки що зайшли на еко-гаманець на свою картку - помилка, спробуйте пізніше. спілкування із підтримкою. перевірте інтернет. перевстановіть застосунок. карткою не користувався останнім часом. після кількох запитів до чату нарешті знайшовся хтось толковий і побачив що рахунок заблокований фінмоніторінгом. шіт хеппендс. спробував перекинути з картки трохи грошей на інший банк - теж помилка. невже так складно у застосунку відобразити що рахунок заблоковано щоб клієнт не витрачав час на вирішення ребусів? це якесь дно. ну і вішенка на тортику - пензлюй до відділення із документами доводити що ти не верблюд... подивився історію - 5 разів скидав гроші з еко-гаманця на картку, а от 6й раз вже банк вирішив що це занадто жирно і заблокували рахунок.
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 23:37

Re: UGB еко банк країни

Як банк пільговий період рахує по Еко-кредитці, 70+3 дня з дати першої витрати і до повного погашення?
04.06 мав першу витрату, пільговий до 15.08. 23.07 повністю погасився, платіж провели 25.07. Вийшов в нуль, пільговий мав би заново рахуватись.
Сьогодні зробив платіж, пільговий знову до 15.08, а не образно до 17.10. Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 23:51

Re: UGB еко банк країни

  ternofond написав:Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?

саме так. чекайте дня 2 і повинно оновити ліміт.

Доречі після повного погашення краще почекати теж дня 2 щоб погашення пройшло по рахунку.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:53

Що зараз цікавого в Укргазі? Бо у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Як на мене, банк - для тих нещасних, які у ньому зарплатну картку тримають.

А колись... у них навіть FOREX був. Але то було дуже-дуже давно...
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:08

  Искатель написав:Що зараз цікавого в Укргазі? Бо у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Як на мене, банк - для тих нещасних, які у ньому зарплатну картку тримають.

А колись... у них навіть FOREX був. Але то було дуже-дуже давно...


На жаль, але думаю, що мало що змінилось, та нового як такого нема :o
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 22:16

  Искатель написав:у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Мені не закрили навіть за підписаною електронним підписом заявою, а ви кажете - самі. Ні, це назавжди. Або йти до відділення.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:34

  foxluck написав:
  ternofond написав:Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?

саме так. чекайте дня 2 і повинно оновити ліміт.

Доречі після повного погашення краще почекати теж дня 2 щоб погашення пройшло по рахунку.

Так і сталось. Платіж за 06.08 провівся 09.08, пільговий період оновився сьогодні - до 17.10
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:37

  M-Audio написав:
  Искатель написав:у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Мені не закрили навіть за підписаною електронним підписом заявою, а ви кажете - самі. Ні, це назавжди. Або йти до відділення.

Где-то попадалась новость, что счета без движения более 3-х лет будут закрыты автоматически.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49

  lloydbanksua написав:
  M-Audio написав:
  Искатель написав:у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Мені не закрили навіть за підписаною електронним підписом заявою, а ви кажете - самі. Ні, це назавжди. Або йти до відділення.

Где-то попадалась новость, что счета без движения более 3-х лет будут закрыты автоматически.

Завтра зайду у відділення, у мене у сусідньому будинку є, і розпитаю, що і як. Думаю, варто все позакривати: цікавого там для мене 100% немає наразі.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:57

  Искатель написав:Завтра зайду у відділення, у мене у сусідньому будинку є, і розпитаю, що і як. Думаю, варто все позакривати: цікавого там для мене 100% немає наразі

банк поруч з власним житлом = зручна сейфова скринька ?
