UGB еко банк країни
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 чер, 2025 21:07
намагався перекинути відсотки що зайшли на еко-гаманець на свою картку - помилка, спробуйте пізніше. спілкування із підтримкою. перевірте інтернет. перевстановіть застосунок. карткою не користувався останнім часом. після кількох запитів до чату нарешті знайшовся хтось толковий і побачив що рахунок заблокований фінмоніторінгом. шіт хеппендс. спробував перекинути з картки трохи грошей на інший банк - теж помилка. невже так складно у застосунку відобразити що рахунок заблоковано щоб клієнт не витрачав час на вирішення ребусів? це якесь дно. ну і вішенка на тортику - пензлюй до відділення із документами доводити що ти не верблюд... подивився історію - 5 разів скидав гроші з еко-гаманця на картку, а от 6й раз вже банк вирішив що це занадто жирно і заблокували рахунок.
DmitryZP
Повідомлень: 4579
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 833 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 сер, 2025 23:37
Як банк пільговий період рахує по Еко-кредитці, 70+3 дня з дати першої витрати і до повного погашення?
04.06 мав першу витрату, пільговий до 15.08. 23.07 повністю погасився, платіж провели 25.07. Вийшов в нуль, пільговий мав би заново рахуватись.
Сьогодні зробив платіж, пільговий знову до 15.08, а не образно до 17.10. Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?
ternofond
Повідомлень: 24
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 сер, 2025 23:51
ternofond написав:
Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?
саме так. чекайте дня 2 і повинно оновити ліміт.
Доречі після повного погашення краще почекати теж дня 2 щоб погашення пройшло по рахунку.
foxluck
Повідомлень: 559
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 144 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:53
Що зараз цікавого в Укргазі? Бо у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Як на мене, банк - для тих нещасних, які у ньому зарплатну картку тримають.
А колись... у них навіть FOREX був. Але то було дуже-дуже давно...
Искатель
Повідомлень: 6408
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4871 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 сер, 2025 19:08
Искатель написав:
Що зараз цікавого в Укргазі? Бо у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Як на мене, банк - для тих нещасних, які у ньому зарплатну картку тримають.
А колись... у них навіть FOREX був. Але то було дуже-дуже давно...
На жаль, але думаю, що мало що змінилось, та нового як такого нема
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 сер, 2025 22:16
Искатель написав:
у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Мені не закрили навіть за підписаною електронним підписом заявою, а ви кажете - самі. Ні, це назавжди. Або йти до відділення.
M-Audio
Повідомлень: 3420
З нами з: 23.03.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 505 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:34
foxluck написав: ternofond написав:
Чи просто банк "задумчивий", платіж ще не провівся, тому інформація по періоду не оновилась?
саме так. чекайте дня 2 і повинно оновити ліміт.
Доречі після повного погашення краще почекати теж дня 2 щоб погашення пройшло по рахунку.
Так і сталось. Платіж за 06.08 провівся 09.08, пільговий період оновився сьогодні - до 17.10
ternofond
Повідомлень: 24
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:37
M-Audio написав: Искатель написав:
у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Мені не закрили навіть за підписаною електронним підписом заявою, а ви кажете - самі. Ні, це назавжди. Або йти до відділення.
Где-то попадалась новость, что счета без движения более 3-х лет будут закрыты автоматически.
lloydbanksua
Повідомлень: 1708
З нами з: 22.04.20
Подякував: 80 раз.
Подякували: 207 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49
lloydbanksua написав: M-Audio написав: Искатель написав:
у мене його картки валяються з нулем на залишку, навіть не закривав, думаю, банк сам закриє.
Мені не закрили навіть за підписаною електронним підписом заявою, а ви кажете - самі. Ні, це назавжди. Або йти до відділення.
Где-то попадалась новость, что счета без движения более 3-х лет будут закрыты автоматически.
Завтра зайду у відділення, у мене у сусідньому будинку є, і розпитаю, що і як. Думаю, варто все позакривати: цікавого там для мене 100% немає наразі.
Искатель
Повідомлень: 6408
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4871 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:57
Искатель написав:
Завтра зайду у відділення, у мене у сусідньому будинку є
, і розпитаю, що і як. Думаю, варто все позакривати: цікавого там для мене 100% немає наразі
банк поруч з власним житлом = зручна сейфова скринька ?
flysoulfly
Повідомлень: 5957
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1890 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
Зараз переглядають цей форум: ramaz
, S i m
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
