Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:23

  lloydbanksua написав:Где-то попадалась новость, что счета без движения более 3-х лет будут закрыты автоматически.

TabFinance писав: https://www.ukrgasbank.com/press_center ... ent/13952-
1
4
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 07:07

Отже, завітав до дівчат у сусіднє відділення Укргазу. Мене були дуже раді бачити, бо років з три я вже там не з'являвся. Кажу: "Закриваю все". Мені закрили два рахунки (не картки!) у гривні та у валюті, а на питання "А картки закривати?", відповіли: "Як тільки рахунки закриються - картки до них автоматично закриються теж".
Ну, добре. Бо карток у мене було багато...
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:14

Ви не повірите, бо такого не може бути ніколи, але ТабТарасФінанс повідомляє, що УГБ безпрецедентно та інноваційно відмовляється від субрахунків на користь окремих рахунків до кожного продукту. Хто ще для чогось заводить сюди гроші, не забудьте перед переказом перевірити реквізити, бо перехідний період УГБ ще не винайшов, принаймні про це не повідомляє.
1
4
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 16:12

Вывод денег

Доброго.

Посоветуйте какой открыть счет (какой тариф) если ожидается перевод большой суммы денег в этот банк так чтобы быстрои и с минимальными затратами деньги вывести или снять.
Спасибо.
olexander_schur
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:49

  klug написав:УГБ відмовляється від субрахунків на користь окремих рахунків до кожного продукту.

не забудьте перед переказом перевірити реквізити
так наразі ще треба субрахунок вказувати?
1
