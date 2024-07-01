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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрексiмбанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 09:05

  sens написав:Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно

Что значит не доступен? Посмотрел в апке - есть? Для обмена выбрать дает. А сам 7мидневный депо при наличии оптималки и депозитки в валюте и не нужен
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 13:19

  WallNutPen написав:
  sens написав:Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно

Что значит не доступен? Посмотрел в апке - есть? Для обмена выбрать дает. А сам 7мидневный депо при наличии оптималки и депозитки в валюте и не нужен

У валюті на 7 діб не пустить , лише від 3 місяців, будьте уважні
.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:45

Re: Укрексiмбанк

Скажите, а если с цифровой карты (которая, как я понимаю, в тарифе Оптимальный) потянуть деньги сторонним сервисом, Эксим что-то своё спишет?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:32

Re: Укрексiмбанк

Банк хороший, нотариусу ответили быстро (а вот Ощад с февраля не отвечает).
Валюту выдают, если депозит закончился. Но срочный депозит досрочно не выдают, несмотря на смерть вкладчика.
Romasha
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:30

  Romasha написав:Валюту выдают, если депозит закончился. Но срочный депозит досрочно не выдают, несмотря на смерть вкладчика.
а разве не в Укрексиме есть комиссия за выдачу вклада наследникам?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:26

flysoulfly
сказали просто - досрочно не дадим ни в коем случае.
Romasha
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:10

З 1 серпня по тарифному пакету Депозитний» - встановлена плата за нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:12

  lara_08 написав:З 1 серпня по тарифному пакету Депозитний» - встановлена плата за нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html
я не вдавався у деталі... Тобто схема бездепозитного виходу без комісії після онлайн-купівлі валюти на 50Кгрн - накрилася :?:
flysoulfly
 
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  #<1 ... 25262728
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