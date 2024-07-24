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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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Укрексiмбанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:14

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:З 1 серпня по тарифному пакету Депозитний» - встановлена плата за нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html
я не вдавався у деталі... Тобто схема бездепозитного виходу без комісії після онлайн-купівлі валюти на 50Кгрн - накрилася :?:

Безкоштовно тільки через 3 місяці
ніколи не відкривав тут 3 міс.депо щоб зняти валюту без комісії.
Все працювало й без депо.

Ну й хрін з ними.
померла то померла[/quote]
Безкоштовно,лише через депозит,або через касу по іншому курсу
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:05

Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:23

  ГеннадийUA написав:Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.

Такі ж умови в Моно , тільки все онлайн - від купівлі овдп до закриття депозиту
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:46

  ГеннадийUA написав:Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.

Я так розумію,що ці ОВДП обліковуються у депозитарії Укрексіму, тобто варіанту вивести на картку іншого банку - немає в принципі, так?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:53

  ГеннадийUA написав:Ще новини для тих, хто має валютні ОВДП, по новині тарифного пакету Депозитний "Нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування".
Раніше виплати відсотків та погашення самих ОВДП було підв'язано до Депозитного пакету й все було добре, тепер ці нарахування не вважаються цільовими й зарахування теж будуть з комісією 0,8%. Як варіант, підв'язати ОВДП на пакет Оптимальний, на нього це буде безвідсотково, але вихід в нал все одно 0,8%, ще й пластик треба. На зараз найкраще, це підв'язати валютні ОВДП до Оптимального пакету, для зняття переказувати на Депозитний з втратою 0,8%, для виходу без втрат депо на 3 міс. з Оптимального з виплатою на Депозитний, але це більше актуально для самого погашення, так як депо в них від 1000 доларів.
Якщо нічого не зміниться, то скоріш за все, по закінченню, прийдеться на вихід, так як чекати ще три місяці, чи втрачати 0,8% від загальної суми, якщо знадобляться гроші бажання ніякого немає.

Вибачте, у мене взагалі трохи інше запитання: 0,8% від загальної суми може з'їсти весь прибуток від розміщення ОВДП, а якщо це були якісь короткострокові папери (на 3 місяці) - навіть теоретично у мінус загнати? Так?
Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат?
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:08

А які там взагалі умови по валютним ОВДП, де це можна подивитися? Десь є посилання, поділіться, будьте ласкаві.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:54

Re: Укрексiмбанк

  ShtormK написав:Чи залишилась тепер якась можливість вийти без втрат?
Ну смотря что считать "потерями" - если просто неуемное желание не платить никакого комиса тогда меняйте виплату по бумаге с "депозитки" на "оптималку" - на нее зачисление без комиса, но снятие с комисом, поэтому следующим шагом после погашения бумаги должно быть размещение денег на депо с "оптималки" с возвратом на "депозитку". И все будет без комиса (если к тому времени Сима что-нибудь новое не придумает). Минимальный срок депо в валюте - 93 дня. Ставки так себе - 1,15 годовых (при сумме от 1000 до 10000 USD) или 1.3 годовых (при сумме от 10000 до 100000 USD). При оформлении депо в приложении возможен бонус - доп.0,1% к ставке по депо в баксе
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 01:03

  Искатель написав:А які там взагалі умови по валютним ОВДП, де це можна подивитися? Десь є посилання, поділіться, будьте ласкаві.

Сам запитав, сам відповідаю: на сайті інформація аж за 2 липня
Схоже, тут не дуже сильно про клієнта турбуються.

А взагалі, може, вони ще якісь комісії додаткові беруть при продажу ОВДП?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 07:54

Искатель - не берут. По крайней мере по военным точно не берут
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